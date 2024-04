V javni razpravi predlog novega zakona o uporabi jezika gluhoslepih

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predlog novega zakona o uporabi jezika gluhoslepih, ki na podlagi 62.a člena ustave na novo ureja uporabo tega jezika in nekatere pravice, ki so vezane na uporabo jezika. Rok za podajanje pripomb na zakon, ki je objavljen na e-demokraciji, je 3. maj.