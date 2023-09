Ob mednarodnim tednu gluhih pozivi k sistemskemu razvoju in financiranju slovenskega znakovnega jezika

Ljubljana, 18. septembra - Letošnji slogan mednarodnega tedna gluhih, ki ga obeležujemo vsak tretji teden v septembru, je Svet, v katerem lahko gluhi uporabljajo znakovni jezik povsod. Ob tem v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije pozivajo k sistemskem razvoju in financiranju slovenskega znakovnega jezika, so zapisali v sporočilu za javnost.