Zagovornik načela enakosti za lažje uresničevanje volilne pravice ljudi z invalidnostmi

Ljubljana, 22. marca - Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji (DVK) poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil je posodobitev volilnih gradiv, informacij in postopkov, tako da bodo vsi ljudje to pravico lahko dejansko uresničevali.