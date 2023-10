Ljubljana, 22. oktobra - Na današnji dan, ko je bila ustanovljena Evropska zveza gluhoslepih, zaznamujemo evropski dan gluhoslepih. Namenjen je ozaveščanju o potrebah in sposobnostih oseb z gluhoslepoto. V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan so letošnje praznovanje dneva v petek posvetili 18-letnici delovanja združenja in odprtju obnovljenih prostorov v Ljubljani.