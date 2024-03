Popis košarice osnovnih živil se zaključuje

Ljubljana, 29. marca - Projekt popisa košarice osnovnih skupin živil se zaključuje, je sporočilo kmetijsko ministrstvo. Za končanje popisa so se odločili na podlagi statističnih podatkov, da se inflacija umirja. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile marca na letni ravni za 0,9 odstotka višje, je danes objavil državni statistični urad.