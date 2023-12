Združenje mesne industrije kritično do popisovanja cen živil

Ljubljana, 14. decembra - Spremljanje cen osnovnih skupin živil - ki ga bo kmetijsko ministrstvo, zadovoljno z rezultati, izvajalo tudi v prihodnjem letu - ne spodbuja potrošnje slovenske hrane in na široko odpira vrata tujim tržnim viškom hrane, slabi slovenske blagovne znamke in domače dobaviteljske verige, so kritični v GIZ mesne industrije.