Bivši varuh v verigi preskrbe s hrano opozarja na nenavadne cene spremljanih živil

Ljubljana, 25. decembra - Cene živil iz spremljane košarice so nenavadno nizke in vzbujajo sum nedovoljenih ravnanj, je po petkovi objavi najnovejših podatkov opozoril bivši varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič. Navedene maloprodajne cene so po njegovih besedah nižje od dobavnih cen primarnih proizvodov, obenem pa potrošniki znižanja cen niso zaznali.