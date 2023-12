TZS: Če je prehranski varuh zaznal nepravilnosti, bi moral ukrepati

Ljubljana, 27. decembra - V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so zavrnili očitke nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorja Hrovatiča glede domnevno spornih praks pri oblikovanju cen živil iz spremljane košarice. Če Hrovatič utemeljeno sumi, da je v okviru spremljanja cen prišlo do nedovoljenih ravnanj, bi moral o tem obvestiti AVK, so navedli za STA.