Ministrstvo začasno zamrznilo popis košarice osnovnih živil

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo začasno prenehalo izvajati fizični popis cen živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil. Bodo pa, kot so sporočili z ministrstva, proučili možnosti za dosego dogovora s celotno verigo od kmeta do trgovca glede nadaljevanja projekta.