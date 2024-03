Na okrogli mizi poudarili pomen prilagajanja posameznih sistemov dolgoživi družbi

Ljubljana, 22. marca - O dolgoživi družbi moramo govoriti z različnih vidikov, od pokojninskega do migracijskega, so se strinjali na okrogli mizi v okviru konference o demografskih izzivih v Sloveniji in EU. Daljša življenjska doba je dobra novica, a je treba posamezne sisteme, denimo pokojninskega, prilagoditi, je dejala podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica.