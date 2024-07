ESS bo obravnaval izhodišča za pokojninsko reformo

Ljubljana, 12. julija - Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pokojninsko reformo. Vlada bi v skladu z njimi od leta 2028 višala starostno mejo za upokojitev, ki bi za 40 let dela leta 2035 znašala 62 let in za tiste z manj delovne dobe 67 let. Obdobje za izračun pokojninske osnove bi bilo daljše, odmerni odstotek pa višji.