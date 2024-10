Na konferenci o prihodnosti pokojninskega sistema predvsem o njegovi vzdržnosti

Ljubljana, 1. oktobra - Demografske spremembe v Sloveniji in drugod po Evropi predstavljajo resen izziv za vzdržnost pokojninskih sistemov, zato so potrebne spremembe, ki pa morajo biti usklajene in postopne. Med rešitvami je tudi krepitev drugega pokojninskega stebra, ki ga mora spodbujati tudi država, je bilo slišati na posvetu o prihodnosti pokojninskega sistema.