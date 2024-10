Pogajanja s socialnimi partnerji o pokojninski reformi bodo po načrtu potekala do prvih mesecev leta 2025

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o začetku delovanja pogajalske skupine v okviru Ekonomsko-socialnega sveta za pokojninsko reformo in s terminskim načrtom dela. V skladu z njim bodo usklajevanja potekala do 5. februarja 2025. Predvideli pa so tudi rezervne termine. Kot zadnji rezervni termin je določen 7. marec prihodnje leto.