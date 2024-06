Po srečanju s socialnimi partnerji vladna stran znova napovedala redno upokojitev pri 40 letih zavarovalne dobe in do leta 2028 tudi pri 60 letih starosti

Ljubljana, 19. junija - Vladna stran je s socialnimi partnerji neformalno začela pogovore o izhodiščih za pokojninsko reformo. Z njo želi zagotoviti vzdržnost pokojninskega sistema in blaginjo upokojencev ter povrniti zaupanje v pokojninski sistem. Zagotavlja, da bo za upokojitev zadostovalo 40 let zavarovalne dobe in do leta 2028 60 let starosti, so dejali po pogovoru.