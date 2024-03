N1: V torek protesta kmetov ne bo

Ljubljana, 17. marca - Predstavniki kmečkih organizacij so konec tedna intenzivno sestankovali in se odločili, da veliki kmečki protest, ki so ga napovedali za torek v Ljubljani, za zdaj prekličejo. Kmetijska ministrica jim je namreč v petek dala na mizo nekaj predlogov, kmetje pa so pripravljeni počakati, ali bo vlada svoje obljube tudi uresničila, poroča portal N1.