Med ministrovim obiskom spodnjega porečja Savinje tudi protest kmetov

Žalec, 1. marca - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak in državna sekretarka Lidija Kegljevič Zagorc sta si danes s predstavniki Direkcije RS za vode in koncesionarji ogledala stanje na vodotokih v spodnjem porečju Savinje, z župani tamkajšnjih občin pa pregledala načrt del na vodotokih v prihodnjih dveh letih. Obisk je zaznamoval tudi protest kmetov.