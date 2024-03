EU v skladu z migracijskim dogovorom Egiptu namenja 7,4 milijarde evrov

Kairo, 17. marca - Evropska unija in Egipt sta danes sklenila 7,4 milijarde evrov vreden dogovor, ki vključuje posojila in naložbe EU za krepitev sodelovanja na področju energetike in migracij, so sporočili iz Bruslja. Namen dogovora je zmanjšati odvisnost EU od ruskega plina in zajeziti prihod migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.