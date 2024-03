Sindikati bodo vztrajali pri uskladitvi sprememb zakona o evidencah na ravni ESS

Ljubljana, 14. marca - Sindikati so se odzvali povabilu ministra za delo Luke Mesca in se udeležili današnjega dvostranskega sestanka na temo sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kakšnega posebnega dogovora niso dosegli, pogovori pa naj bi se še nadaljevali. Sindikati bodo vztrajali, da se morebitne spremembe sprejme na ravni ESS.