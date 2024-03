Mesec: S sindikati si glede evidenc nismo tako narazen, vabim jih na nov sestanek

Bruselj, 11. marca - Minister za delo Luka Mesec predlaga več sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, med drugim evidentiranje prihoda in odhoda z dela ter odmora le za kršitelje. Kot je povedal danes v Bruslju, je prepričan, da si s sindikati, ki so danes zagrozili s tožbo na Sodišču EU, niso tako narazen. Vabi jih na nov sestanek.