SDS s predlogom glede evidenc delovnega časa tudi v tretje ni prepričala poslancev

Ljubljana, 7. marca - Poslanci so danes s 26 glasovi za in 50 glasovi proti tudi v tretje zavrnili predlog novele zakona o evidentiranju delovnega časa, ki so ga s ciljem črtati novembra uveljavljene spremembe vložili v SDS. V opoziciji so sicer vztrajali, da je zadnja vladna novela neživljenjska, v koaliciji pa, da naj spremembe dorečejo socialni partnerji.