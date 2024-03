Sindikati v primeru enostranskih sprememb zakona o evidencah grozijo s Sodiščem EU

Ljubljana, 11. marca - Vlada pri pripravah sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti favorizira delodajalce, ki raje kot pogajanja na ESS uporabljajo lobiranje, so na novinarski konferenci poudarili predstavniki reprezentativnih sindikalnih central. Če bodo spremembe sprejete mimo njih, so se pripravljeni obrniti na Sodišče EU, so zažugali.