Sindikati protestno zapustili sestanek na temo sprememb evidentiranja delovnega časa

Ljubljana, 8. marca - Sestanek socialnih partnerjev o evidentiranju delovnega časa se ni izšel po željah ministrstva za delo. Sindikati so namreč pogajanja predčasno zapustili. Razloge za to bodo javnosti pojasnili v ponedeljek, znano pa je, da so proti večjim spremembam zakonodaje, medtem ko delodajalci vztrajno nasprotujejo vsem novembra uveljavljenim spremembam.