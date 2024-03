Obisk Jušića na Madžarskem v znamenju problematike migracij

Szeged, 14. marca - Generalni direktor policije Senad Jušić se je v družbi svojega pomočnika Jožeta Senice na povabilo generalnega direktorja madžarske policije Janosa Balogha v sredo in danes mudil na delovnem obisku na Madžarskem. Pogovor je potekal o problematiki nedovoljenih migracij, tihotapljenja ljudi in varovanja državne meje, so sporočili s policije.