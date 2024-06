Notranji ministri prihodnji teden v Gorici tudi o nadzoru na mejah

Gorica, 13. junija - Ministri za notranje zadeve Slovenije, Hrvaške in Italije Boštjan Poklukar, Davor Božinović in Matteo Piantedosi se bodo prihodnji torek sešli v Gorici. Kot so danes sporočili z notranjega ministrstva, bodo govorili o dogajanju na zahodnobalkanski migracijski poti, nadzoru na notranjih mejah in sodelovanju pri preprečevanju neregularnih migracij.