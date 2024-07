Slovenci v Italiji z novo spletno stranjo za boljšo prepoznavnost

Trst, 5. julija - V okviru projekta Slovenci v Italiji je danes zaživela nova spletna stran slovita.info v slovenskem in italijanskem jeziku. Namenjena je vsem, ki želijo bolje spoznati slovensko narodno skupnost v Italiji, med drugim njeno turistično in kulturno ponudbo, hkrati pa se seznaniti z dogodki in prireditvami na območju, kjer živi manjšina.

Spletna stran slovita.info je del projekta Slovenci v Italiji, ki predvideva razvoj celostne podobe in je bil zasnovan znotraj dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji - Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij.

Namenjena je vsem, ki želijo bliže spoznati slovensko narodno skupnost v Italiji, njeno turistično in kulturno ponudbo, odkrivati stare običaje in naravno bogastvo teh krajev. Hkrati je namenjena tudi tistim, ki bi želijo biti obveščeni o dogodkih, večjih prireditvah, razstavah in praznovanjih, ki se odvijajo na ozemlju od Milj do Trbiža, so sporočili predstavniki obeh manjšinskih organizacij, ki so projekt v ponedeljek v Trstu predstavili javnosti.

Na spletni strani je v šestih zavihkih predstavljeno življenje in delovanje Slovencev v Italiji. Pod zavihkom To smo mi se je mogoče seznaniti z zgodovino, poselitvenim območjem in jezikom, pod zavihkom Naši kraji pa bo mogoče spoznavati značilnosti območij, kjer danes živijo Slovenci. Zavihek Kaj ponujamo medtem prinaša pregled aktivnosti in ponudbe s področja kulture, gastronomije, vina in turističnih poti.

Pod zavihkom Naš znak je mogoče najti informacije o projektu, pod Smo aktivni pa se predstavljajo glavne slovenske ustanove v Italiji. Živ utrip spletne strani predstavlja zavihek Dogodki, kjer bo mogoče spoznati tako tradicionalne prireditve kot prihajajoče dogodke.

Projekt bo po besedah predstavnikov slovenske manjšine prek skupnega prepoznavnega znaka, izrezljanega srca, promoviral zgodovino, kulturo in gospodarstvo prostora ob meji, ki ga soustvarjajo tudi Slovenci v Italiji, hkrati pa predstavlja tudi priložnost za večje povezovanje slovenske narodne skupnosti.