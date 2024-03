Evropski poslanci želijo s strožjimi pravili zmanjšati odpadni tekstil in hrano

Strasbourg, 13. marca - Evropski poslanci so se danes zavzeli za strožja pravila za zmanjšanje količine odpadnega tekstila in hrane. Predlagajo, da bi morale države do konca leta 2030 količine odpadne hrane zmanjšati za 20 odstotkov v primerjavi z letom 2020. Obenem menijo, da bi morali proizvajalci kriti stroške zbiranja, sortiranja in recikliranja odpadnega tekstila.