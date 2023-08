Do 2030 naj bi tudi v Sloveniji prepolovili količino zavržene hrane

Gornja Radgona, 29. avgusta - Tudi Slovenija se je zavezala do leta 2030 prepoloviti količino zavržene hrane. V akcijskem načrtu za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, ki so ga predstavili na sejmu Agra, je zbranih 57 konkretnih ukrepov. Največ pozornosti bo namenjene gospodinjstvom in gostinskim lokalom.