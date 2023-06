Več kot 14.500 otrok v projektu Hrana ni za tjavendan uspešno zmanjšalo količine zavržene hrane

Mengeš, 9. junija - Ekipa projekta Hrana ni za tjavendan, ki ga izvajata program Ekošola in družba Lidl Slovenija, so ob zaključku devete sezone sporočili, da so raznolikimi aktivnostmi, merjenjem količin zavržene hrane in ozaveščanjem sodelujoče izobraževalne ustanove v povprečju zmanjšale količino zavržene hrane za 30 odstotkov, nekatere pa skoraj odpravile.