Na okrogli mizi poudarili pomen ponovne uporabe tekstila

Ljubljana, 28. septembra - V ospredju letošnjega evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so tekstilni odpadki. Kot so opozorili udeleženci današnje okrogle mize Tekstilni odpadki so iz mode, so ti eden najhitreje rastočih odpadkov, tekstilna industrija pa ima ogromen vpliv na okolje. Ob tem so poudarili pomen ponovne uporabe tekstila in ozaveščanja javnosti.