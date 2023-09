Ljubljana, 29. septembra - Mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani in izgubah hrane, ki ga letos obeležujemo četrtič, je posvečen pomenu zmanjševanja količin zavržene hrane za ljudi in za planet. Da je zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane bistveno za prehod na trajnostne prehranske sisteme, se zaveda tudi slovenska vlada.