Evropska komisija spodbuja ženske k uveljavljanju volilne pravice

Bruselj, 8. marca - Evropska komisija v izjavi ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, spodbuja ženske k uveljavljanju svoje volilne pravice, so sporočili iz Bruslja. Zahtevajo naj svoj prostor v družbi in se odločijo za sodelovanje v političnem življenju, so pozvali tudi glede na junijske volitve v Evropski parlament.