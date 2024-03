Maljevac: Osmi marec je praznik enakopravnosti in skupnosti

Ljubljana, 7. marca - Osmi marec je praznik enakopravnosti, ob dnevu žensk pravi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. "Onstran rož in romantike je praznik skupnosti in boja za pravice manjšin. Manjšina ni statistična, ampak družbena kategorija, ženske pa ste zgodovinsko in tradicionalno žal potisnjene v to kategorijo, na družbeni rob," je dodal v poslanici.