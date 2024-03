Eurostat: Ženske najpogosteje zastopane v uradniških podpornih službah, najredkeje med obrtniki

Luxembourg, 4. marca - V lanskem tretjem četrtletju so ženske predstavljale nekaj manj kot polovico vseh zaposlenih v EU, starih od 15 do 64 let. Ženske so predstavljale skoraj dve tretjini zaposlenih v uradniških podpornih službah, medtem ko so predstavljale le desetino vseh zaposlenih v obrti. Med vodstvenimi delavci v podjetjih je bila žensk tretjina.