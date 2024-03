Vlada želi s predlogom resolucije doseči večjo kakovost programov s področja nasilja v družini in nad ženskami

Ljubljana, 7. marca - Vlada je danes pripravila predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024-2029 za obravnavo v DZ. Z njim želi zvišati kakovost programov s področja nasilja v družini in nad ženskami in zagotoviti boljšo obravnavo, položaj in zaščito žrtev tovrstnega nasilja, so sporočili z vlade.