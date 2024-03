V zvezi svobodnih sindikatov znova pozivajo k ratifikaciji konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Ljubljana, 7. marca - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se pred mednarodnim dnevom žensk, ki ga praznujemo 8. marca, zavzeli za ustavitev nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu. Vlado so ob tem ponovno pozvali k ratifikaciji konvencije o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela.