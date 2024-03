Ženeva, 6. marca - Lani je bilo najbolj smrtonosno leto za migrante in begunce od začetka beleženja podatkov pred desetletjem, saj jih je na migrantskih poteh umrlo najmanj 8565, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). To je kar 20 odstotkov več kot leto pred tem, zato je treba nujno ukrepati, so še sporočili iz organizacije.