V Sloveniji aretacija ob razbitju tihotapske mreže migrantov iz BiH v Italijo

Ljubljana/Trst/Koper, 16. maja - V mednarodni policijski operaciji, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, so v sredo razbili kriminalno združbo, ki je iz begunskih taborišč v BiH preko Hrvaške in Slovenije tihotapila prebežnike v Italijo. V Italiji so v sredo prijeli pet osumljencev, v Sloveniji pa enega. Enega osumljenca, ki je na območju med BiH in Hrvaško, še iščejo.