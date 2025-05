Ambasada Rog opozorila na nehumane azilne postopke

Ljubljana, 21. maja - Aktivisti in migranti, zbrani v Ambasadi Rog, so danes predstavili sedmo številko glasila Tukaj smo. Posvetili so jo vprašanju deportacij po dublinski uredbi, po kateri se znotraj EU določa odgovorne države za obravnavo prošenj za azil. Sistem deportacij niža delovne standarde in ne cilja na obvladovanje deportacij, temveč cene dela, so dejali.