V prvih štirih mesecih za več kot polovico manj nedovoljenih migracij kot lani

Ljubljana, 20. maja - Policija je v prvih štirih mesecih letos obravnavala 5781 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je skoraj 60 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so beležili 13.573 primerov. Pri tem so najpogosteje obravnavali državljane Afganistana, Bangladeša in Maroka. Za več kot pol nižje je tudi število prošenj za mednarodno zaščito.