V Europolovi operaciji aretirali 15 domnevnih tihotapcev ljudi

Haag, 14. maja - V operaciji Evropskega policijskega urada (Europol) so v Belgiji, Nemčiji in na Poljskem skupno aretirali 15 domnevnih tihotapcev ljudi. Kriminalna združba naj bi med letoma 2022 in 2024 pomagala 300 posameznikom nezakonito vstopiti v Evropsko unijo, so sporočili iz Europola.