SDS zahteva sklic nujne seje odbora za notranje zadeve na temo izpostav azilnega doma

Ljubljana, 6. marca - V SDS so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zaradi odločitve vlade, da na Obrežju in Središču ob Dravi organizira izpostavi azilnega doma. V SDS so prepričani, da sklep vlade o organiziranju začasnih izpostav predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce.