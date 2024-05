Po mnenju 15 članic EU poleg pakta potrebni dodatni ukrepi na področju migracij

Koebenhavn/Bruselj, 16. maja - Notranji ministri 15 članic EU so v sredinem pismu Evropski komisiji poudarili, da je treba poleg migracijskega pakta, ki je bil dokončno sprejet ta teden, pripraviti dodatne ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij v Evropo. Kot primere možnih ukrepov so omenili sporazuma s Tunizijo in Turčijo, pa tudi dogovor med Italijo in Albanijo.