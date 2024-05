V prvih štirih mesecih več kot 13.500 nedovoljenih prehodov meje

Ljubljana, 16. maja - Policija je v prvih štirih mesecih letos obravnavala 13.571 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 11.852. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki so predstavljali več kot tretjino vseh primerov, za njimi so državljani Afganistana in Maroka, kažejo podatki policije.