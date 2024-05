Poklukar na Malti o implementaciji pakta o migracijah in azilu

Valletta, 8. maja - Notranji minister Boštjan Poklukar je danes obiskal Malto, kjer se je sestal z malteškim kolegom Byronom Camillerijem in izvršno direktorico Agencije EU za azil (EUAA) Nino Gregori. V ospredju pogovorov so bile migracije, zlasti priprave na implementacijo pakta o migracijah in azilu ter boj proti terorizmu in kibernetski kriminaliteti.