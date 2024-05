Evropski pakt o migracijah in azilu dokončno sprejet

Bruselj, 14. maja - Države članice EU so danes dokončno sprejele evropski pakt o migracijah in azilu, o katerem so se z Evropskim parlamentom pogajale osem let. Zakonodaja, ki prinaša obvezno solidarnost med članicami, hitrejše in učinkovitejše azilne postopke ter boljše upravljanje meja, se bo začela uporabljati junija 2026.