Brežiški občinski svetniki soglasno proti vzpostavitvi izpostave azilnega doma na Obrežju

Brežice, 5. marca - Brežiški občinski svetniki so na izredni seji soglasno sprejeli sklep, da nasprotujejo vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju. Pri tem jih niso prepričala zagotovila, da gre za začasen ukrep in da bo za varnost poskrbljeno. Če bo vlada nadaljevala aktivnosti, napovedujejo proteste in zaprtje tamkajšnjega mednarodnega mejnega prehoda.