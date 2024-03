V EU dogovor o bolj trajnostni embalaži in zmanjšanju odpadne embalaže

Bruselj, 5. marca - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so v ponedeljek dosegli okvirni politični dogovor o uredbi o embalaži in odpadni embalaži, katere namen je močneje poenotiti pravila na tem področju v EU ter z ukrepi za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje odpadne embalaže vpeljati načela krožnega gospodarstva in prispevati k varstvu okolja.