Bruselj z novimi predlogi za prehod v krožno gospodarstvo

Bruselj, 30. novembra - Evropska komisija je objavila nove zakonodajne predloge v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. V ospredju je predlog prenovljene direktive o embalaži in odpadni embalaži, s katerimi naj bi zmanjšali obseg odpadne embalaže in okrepili recikliranje. V svežnju je še okvir za certificiranje zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida.