Svet EU za dodatne zahteve na področju odpadne embalaže

Bruselj, 18. decembra - Evropski ministri za okolje so sprejeli splošni pristop glede uredbe o embalaži in odpadni embalaži, katere cilj je spoprijeti se s porastom odpadne embalaže v EU. Predlog uredbe med drugim določa zavezujoče cilje ponovne uporabe, omejitev nekaterih vrst embalaže za enkratno uporabo in zmanjšanje uporabe embalaže s strani gospodarskih subjektov.