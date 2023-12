Slovenija podprla predlog uredbe o odpadni embalaži

Bruselj/Ljubljana, 19. decembra - Dogovor o predlogu uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki so ga v ponedeljek v Bruslju dosegli okoljski ministri EU, je podprla tudi Slovenija. V okviru zasedanja, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje Uroš Vajgl, so poleg tega razpravljali o zakonodaji o zdravju tal in vzpostavitvi sistema za spremljanje gozdov.